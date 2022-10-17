Посольство: Все больше китайских компаний изучают возможности инвестирования в Азербайджан

Китай и Азербайджан объединяет многолетнее сотрудничество в политической, экономической, социальной и многих других сферах. Однако самой основной статьей сотрудничества двух стран можно назвать экономический сектор. Так, только за первые восемь месяцев те

Китай и Азербайджан объединяет многолетнее сотрудничество в политической, экономической, социальной и многих других сферах. Однако самой основной статьей сотрудничества двух стран можно назвать экономический сектор. Так, только за первые восемь месяцев текущего года объем двусторонней торговли составил 939 млн долларов США, увеличившись на 14,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Report представляет эксклюзивное интервью с советником по торгово-экономическим вопросам посольства Китая в Азербайджане Ма Чи:

- Развитию каких отраслей сотрудничества между Китаем и Азербайджаном посольство уделяет наибольшее внимание?

- В последние годы под стратегическим руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента Азербайджана Ильхама Алиева Китай и Азербайджан неустанно упрочивают политическое взаимодоверие, установили плодотворное практическое сотрудничество, укрепили гуманитарные связи и углубили традиционную дружбу. Азербайджан является важным партнером Китая в совместном строительстве "Одного пояса, одного пути". Пользуясь случаем 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, китайская сторона готова поделиться с азербайджанской стороной потенциалом развития и стремиться к общему развитию, чтобы дать нашим странам и странам Южного Кавказа больше возможностей.

Прежде всего, мы готовы далее расширять масштабы и совершенствовать товарную структуру торговли. Передовая обрабатывающая промышленность Китая получила широкое признание во всем мире, и Китай готов оказывать дальнейшую помощь Азербайджану в преобразовании индустрии и предоставлять азербайджанским потребителям больше высококачественных товаров по доступной цене. В то же время мы приветствуем и готовы поддерживать азербайджанские предприятия в выходе на китайский рынок и расширении экспорта высококачественной и пользующейся спросом продукции в Китай.

Также мы готовы углублять инвестиционное и проектное сотрудничество в различных сферах, таких как альтернативные и возобновляемые источники энергетики, переработка и производство, современное сельское хозяйство, цифровая экономика и информационные технологии, логистика. Экономика Азербайджана демонстрирует положительную динамику развития и имеет благоприятную деловую среду, и все больше китайских компаний активно изучают возможности инвестирования и открытия бизнеса в Азербайджане.

Кроме того, мы готовы расширять сотрудничество в сфере транспорта. Китай поддерживает Азербайджан в полном проявлении своих географических преимуществ, совершенствовании инфраструктуры трансграничных и мультимодальных перевозок, увеличении пропускной способности и эффективности Транскаспийского международного транспортного коридора, улучшении качества услуг, оказанных грузовому железнодорожному сообщению "Китай-Европа", а также привлечении большего числа грузоотправителей, чтобы Азербайджан играл более активную роль в транспортных перевозках между Китаем и Европой.

Наконец, мы заинтересованы в укреплении сотрудничества в сфере народного благосостояния и содействии развитию реальной экономики. Китай готов активно участвовать в качественном развитии городской инфраструктуры Азербайджана, энергосбережении и сокращении выбросов, "зеленой" экономике, улучшении медицинского обслуживания, образования и профессиональной подготовки, а также содействовать контактам и обмену опытом между финансовыми учреждениями двух стран, конструктивно обсуждать вопросы расчетов в национальных валютах и расширять масштабы финансирования, предоставляя еще больше финансовых продуктов для реального экономического сотрудничества между двумя странами.

- Каковы экономические и торговые достижения Китая и Азербайджана в рамках совместного строительства "Одного пояса, одного пути"?

- Азербайджан является одной из первых стран, откликнувшихся на инициативу "Один пояс, один путь" и активно поддержавших ее. Национальная стратегия развития Азербайджана "Возрождение великого Шелкового пути" полностью соответствует концепции совместного строительства "Одного пояса, одного пути". Сотрудничество Китая и Азербайджана в совместном строительстве "Одного пояса, одного пути" продвигается благодаря личному участию и поддержке глав двух стран. Несмотря на многие неблагоприятные факторы, такие как пандемия COVID-19, медленное восстановление мировой экономики, нестабильность производственной и логистической цепей, торговля между Китаем и Азербайджаном сохранила тенденцию стабильного развития. Китай занимает пятое место среди торговых партнеров Азербайджана и является третьим крупнейшим источником импорта.

Двустороннее сотрудничество процветает в таких областях, как разведка и эксплуатация нефти и газа, нефтегазовые услуги, информация и связь, переработка и производство, альтернативные и возобновляемые источники энергии и трансграничные перевозки. Китайские компании инвестируют в строительство крупнейшего на Южном Кавказе предприятия по производству керамики, обеспечивают сетевую инфраструктуру и передовые решения для "умного села" в Зангиланском районе. Также в ближайшее время будут запущены два новых проекта электростанций на альтернативных и возобновляемых источниках энергии общей установленной мощностью 470 МВт, застройщики которых являются китайскими предприятиями. Кроме того, Китай участвовал в ряде азербайджанских проектов в сфере сельского хозяйства и переработки продуктов питания. Благодаря совместным усилиям сторон заметно вырос объем грузовых железнодорожных перевозок через Каспийское море и Азербайджан в направлении Европы, что открывает новые возможности для трансграничного транспортного сотрудничества между Китаем и Европой. На недавнем состоявшемся в Самарканде саммите ШОС Председатель КНР Си Цзиньпин и Президент Азербайджана Ильхам Алиев приняли единогласное решение наращивать взаимную поддержку, углублять взаимовыгодное сотрудничество в различных областях и способствовать его стабильному и практичному развитию. Мы уверены, что в дальнейшем сотрудничество между нашими странами по совместному строительству "Одного пояса, одного пути" еще более расширится.

- Растет ли товарооборот между нашими странами и в каких сферах? Какие планы по увеличению объемов товарооборота на будущее?

- С начала текущего года Китай и Азербайджан преодолели нестабильность глобальной производственной и логистической цепочек и воздействие, вызванное пандемией COVID-19, и смогли увеличить двустороннюю торговлю вопреки негативным тенденциям. Согласно статистике Китая, за первые восемь месяцев текущего года объем двусторонней торговли составил 939 млн долларов США, увеличившись на 14,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из этой суммы 211 млн долларов США пришлось на импорт в Китай из Азербайджана, что на 10,5% больше, чем в прошлом году.

Экспорт Китая в Азербайджан соответственно составил 728 млн долларов США, увеличившись на 15,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Основными статьями экспорта Китая в Азербайджан стали оборудование и механические устройства (рост на 23,4%), электрические машины и оборудование (рост на 55,9%) и транспортные средства (рост на 37,9%).

Китай приглашает азербайджанские предприятия активно участвовать в Китайской международной импортной выставке (CIIE), ЭКСПО Китай-Евразия, Китайской ярмарке импорта и экспорта (Canton Fair), Китайской международной ярмарке торговли услугами (CIFTIS), Китайской международной ярмарке инвестиций и торговли (CIFIT) для расширения сотрудничества. Мы уверены, что при усилиях обеих сторон товарооборот между Китаем и Азербайджаном продолжит расти.

- Что вы можете назвать лучшими социально-экономическими достижениями Китая за последние 10 лет?

- За десятилетие, прошедшее после XVIII Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая в 2012 году, Китай смог выстоять перед лицом глубоких и сложных перемен во внутреннем и глобальном развитии, вызванных беспрецедентными изменениями в мире и воздействием пандемии COVID-19. Он преодолел трудности, совершил первопроходство и новаторство, приложил усилия для высококачественного развития и добился новых всесторонних успехов.

Первое, что нужно отметить – это значительное увеличение совокупной мощи государства и международного влияния. С 2013 по 2021 год среднегодовой рост ВВП Китая составил 6,6%, а вклад Китая в рост мировой экономики превысил 30%. В 2021 году объем ВВП Китая был равен 114,4 трлн юаней (около 17,7 трлн долларов США), и доля Китая в мировой экономике составила 18,5%. Валютные резервы составили 3,25 трлн долларов США, и по этому показателю Китай прочно закрепил свое мировое лидерство.

Второе – это усиление строительства основных отраслей промышленности и инфраструктуры. В 2021 году объем производства зерна составил 680 млн тонн, и уже седьмой год подряд страна производила свыше 650 млн тонн зерна. Протяженность железных дорог увеличилась до 151 тыс. км, и автомобильных дорог – до 5,28 млн км. Были завершены и запущены в эксплуатацию 1,425 млн базовых станций 5G, и создана крупнейшая в мире сеть 5G. Также в 2021 году было добыто 4,13 млрд тонн необработанного угля, 207,6 млрд кубометров природного газа и почти 200 млн тонны сырой нефти; мощность выработки электроэнергии достигла 2,38 млрд кВт, а по мощности строящихся гидро-, ветро-, гелио- и атомных электростанций Китай прочно занял первое место в мире, став глобальным лидером в области неископаемых источников энергии.

Третье – это ускоренное формирование новой структуры всеобъемлющей открытости. Масштабы торговли Китая неуклонно растут. В 2021 году общий объем товарной торговли составил 6,05 трлн долларов США, и по этому показателю Китай уже пятый год подряд занимает первое место в мире. Общий объем торговли услугами составил 821,2 млрд долларов США, обеспечив второе место в мире. Продолжает совершенствоваться структура торговли. В 2021 году объем импорта и экспорта общей торговли составил 61,6% от общего объема импорта и экспорта. Экспорт капиталоемкой и наукоемкой продукции, а также услуг с высокой добавленной стоимостью продемонстрировал быстрый рост. Двустороннее инвестирование достигло нового уровня. В 2021 году объем фактического использования иностранного капитала составил 173,5 млрд долларов США, а объем прямых иностранных инвестиций составил 145,2 млрд долларов США. С 2013 по 2021 год суммарные нефинансовые прямые иностранные инвестиции составили 1,13 трлн долларов США. По этому показателю Китай также лидирует в мире.

Четвертое – это заметные результаты, обеспеченные совместным строительством "Одного пояса, одного пути". По состоянию на конец 2021 года Китай и более чем 170 стран и международных организаций подписали свыше 200 документов по совместному строительству "Одного пояса, одного пути". С 2013 по 2021 год объем импорта и экспорта между Китаем и странами вдоль "Одного пояса, одного пути" увеличился с 6,5 трлн юаней до 11,6 трлн юаней (около 1,62 трлн долларов США) при среднегодовом темпе роста на 7,5%; суммарные прямые инвестиции в эти страны достигли 161,3 млрд долларов США. Стремительными темпами развиваются железнодорожные перевозки по маршруту Китай – Европа. По состоянию на январь 2022 года было отправлено свыше 50 тыс. рейсов. Только за период с января по июль текущего года было совершено 8,99 тыс. рейсов и отправлено 869 тыс. ДФЭ, что соответственно на 3% и 4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К настоящему времени Китай создал 21 зону свободной торговли и подписал 19 соглашений о свободной торговле с 26 странами и регионами. 1 января 2022 года вступило в силу Всеобъемлющее региональное экономическое партнерство (ВРЭП), и крупнейшая в мире зона свободной торговли официально начала свою деятельность.

Скоро в середине октября текущего года в Пекине пройдет XX Всекитайский съезд Коммунистической партии Китая, на котором с научным подходом будут поставлены цели и задачи развития Китая на ближайшие пять лет и даже дольше. Китай будет рука об руку со всеми странами мира, в том числе с Азербайджаном, создавать сообщество единой судьбы человечества и бороться за более прекрасный мир.