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Время регистрации транспорта на границе Азербайджана сократилось вдвое

Время регистрации транспорта на границе Азербайджана сократилось вдвое 10:40
Бизнес
5 ноября 2024 г. 11:06
Время регистрации транспорта на границе Азербайджана сократилось вдвое

В январе-сентябре текущего года время регистрации транспортных средств в Автоматизированной системе анализа рисков Государственного таможенного комитета (ГТК) при пересечении границы через сократилось до 26 минут против 55 минут за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Комиссию по бизнес-среде и международным рейтингам.

В комиссии сообщили о росте числа транспортных средств, регистрация которых завершается в течение получаса.

"Если в прошлом году только 49% автомобилей регистрировались в течение получаса, то в январе-сентябре этого года этот показатель достиг 66%", - отметили в комиссии.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda orta sərhədkeçmə müddəti 26 dəqiqəyə endirilib

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