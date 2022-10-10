Временный поверенный: Сотрудничество между ЕС и Азербайджаном укрепилось

Сотрудничество между Европейским союзом (ЕС) и Азербайджаном, в том числе сотрудничество в области энергетики, укрепилось.

Сотрудничество между Европейским союзом (ЕС) и Азербайджаном, в том числе сотрудничество в области энергетики, укрепилось.

Как сообщает Report, об этом временный поверенный в делах ЕС в Азербайджане Питер Физингер заявил на мероприятии, посвященном открытию в Азербайджане Службы торговой поддержки Восточного партнерства (Eastern Partnership Trade Helpdesk).

По его словам, следует особо отметить Меморандум о взаимопонимании, подписанный между ЕС и Азербайджаном в сфере энергетики.

"ЕС является ведущим торговым партнером Азербайджана. 45% всего товарооборота Азербайджана приходится на долю стран ЕС. Помимо нефти и газа, Азербайджан является основным экспортером фундука в страны ЕС", - заявил временный поверенный.