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Временный поверенный: Сотрудничество между ЕС и Азербайджаном укрепилось

Временный поверенный: Сотрудничество между ЕС и Азербайджаном укрепилось Сотрудничество между Европейским союзом (ЕС) и Азербайджаном, в том числе сотрудничество в области энергетики, укрепилось.
Бизнес
10 октября 2022 г. 10:42
Временный поверенный: Сотрудничество между ЕС и Азербайджаном укрепилось

Сотрудничество между Европейским союзом (ЕС) и Азербайджаном, в том числе сотрудничество в области энергетики, укрепилось.

Как сообщает Report, об этом временный поверенный в делах ЕС в Азербайджане Питер Физингер заявил на мероприятии, посвященном открытию в Азербайджане Службы торговой поддержки Восточного партнерства (Eastern Partnership Trade Helpdesk).

По его словам, следует особо отметить Меморандум о взаимопонимании, подписанный между ЕС и Азербайджаном в сфере энергетики.

"ЕС является ведущим торговым партнером Азербайджана. 45% всего товарооборота Азербайджана приходится на долю стран ЕС. Помимо нефти и газа, Азербайджан является основным экспортером фундука в страны ЕС", - заявил временный поверенный.

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