Страны ЕАЭС и Иран переходят на преференциальные условия торговли

Между Евразийским экономическим союзом и Ираном вступило в силу Временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Ранее, 28 августа, в штаб-квартире ЕЭК состоялся обмен нотами о завершении необходимых процедур.



«Мы наблюдаем растущую заинтересованность бизнес-сообществ стран ЕАЭС и Ирана в развитии торговли. Уже по итогам 2018 года экспортеры Ирана нарастили поставки в наш Союз более чем на 27%, а товарооборот между странами составил более 2,7 млрд долларов. В свою очередь, за январь-август 2019 года поставки из ЕАЭС в Иран выросли более чем на 17%, а товарооборот за этот период превысил 2 млрд долларов. Мы уверены, что действие соглашения создаст необходимые условия для усиления этого тренда», - отмечается в сообщении.



Вступившее в силу торговое соглашение предусматривает ограниченный товарный охват, однако включает практически все основные торгуемые виды продукции, на долю которых приходится 55% совокупного экспорта ЕАЭС (данные торговой статистики за 2016-2018 годы). Это сельскохозяйственные и промышленные группы товаров. Преференциальное импортное покрытие составляет 49% от общего объема поставок Ирана в ЕАЭС.



В перечень товаров, по которым экспортеры стран ЕАЭС получат преференции, входят мясная и масложировая продукция, отдельные виды кондитерских изделий и шоколада, а также металлы, косметика, отдельные виды электронного и механического оборудования.



Иранской стороне будут предоставлены тарифные преференции по развернутому списку продовольствия, в первую очередь, овощам, фруктам, сухофруктам, а также строительным материалам, посуде, коврам, некоторым изделиям из цветных металлов.



Помимо этого, документ создает дополнительные стимулы для развития торговых взаимоотношений через обеспечение прозрачных и предсказуемых условий торговли, основанных на правилах ВТО. В частности, сторонами соглашения будет обеспечен режим наибольшего благоприятствования и национальный режим в отношении всех торгуемых между ЕАЭС и Ираном товаров; все сборы, связанные с импортом товаров, не должны превышать стоимость оказанных за таможенное оформление услуг; не должны применяться необоснованные нетарифные меры, ограничивающие торговлю, в отношении товаров, которые перечислены в соглашении. Такие требования являются одними из важнейших в праве ВТО и обеспечивают предсказуемость режима торговли между странами.

