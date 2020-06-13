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Временно закрыта продажа билетов на рейс Баку-Нахчыван-Баку

Временно закрыта продажа билетов на рейс Баку-Нахчыван-Баку

В связи с продолжающейся эпидимиологической обстановкой в стране, продажа авиабилетов на рейсы из Баку в Нахчыван и обратно на даты после 7 июля будет временно недоступна на сайте авиакомпании AZAL.

Как передает Report со ссылкой на авиакомпанию, об открытии продаж общественность будет уведомлена заранее.

Отметим, что все приобретенные авиабилеты на рейсы до 7 июля остаются действительными, запланированные рейсы будут выполнены согласно расписанию.

Напомним, что полеты в Нахчыван и обратно начнут осуществляться с 18 июня два раза в неделю - по вторникам и четвергам.

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