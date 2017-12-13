Впервые в Азербайджане муниципалитет создал службу такси

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Министерство по налогам зарегистрировало "Службу такси муниципалитета Бакыханов Сабунчинского района".

Как сообщает Report, компания зарегистрирована по юридическому адресу г. Баку, Сабунчинский район, поселок Бакыханова, улица Халилбея Хасмамедова 7. Уставный капитал составляет 10 манатов, а ее законным представителем является Захид Закулла оглы Исмаилов.

Заместитель председателя муниципалитета Кенуль Насирова сообщила Report, что целью создания компании является увеличение бюджетных доходов органа местного самоуправления: "Мы предприняли такую инициативу, чтобы увеличить доходы муниципалитета. Целью является поддержка занятости жителей поселка. Они будут обеспечены работой в службе такси".