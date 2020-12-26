Впервые из черноморского региона в Азербайджан экспортирована одежда

В январе-ноябре этого года из Восточно-черноморского региона Турции в Азербайджан (Нахчыван) впервые были экспортированы готовая одежда

В январе-ноябре этого года из Восточно-черноморского региона Турции в Азербайджан (Нахчыван) впервые была экспортирована готовая одежда.

Как передает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", об этом сообщается в отчете Восточно-черноморского экспертного союза.

По информации, в тот же период Союз наряду с Азербайджан впервые экспортировал готовую одежду в Испанию, Бельгию, Швейцарию, Чехию, Россию, Туркменистан, Узбекистан, Кыргызстан, Судан, Сенегал, Конго, Уганду, США, Ливан, Сирию, Ирак и Саудовскую Аравию.

В отчетный период из Восточно-черноморского региона в 41 страну было экспортировано 7 345 тонн готовой одежды на сумму 12,680 млн долларов США, что в 3,6 раза больше по весу и на 100% по сумме.

За 11 месяцев года в тройку крупнейших стран-экспортеров из этого региона входят Голландия - 4,307 млн долларов США, Германия - 2,239 млн долларов США и Италия - 1,304 млн долларов США.