В Азербайджане возросли случаи нарушения правил особого карантинного режима

Министерство экономики проводит мониторинги в целях усиления контроля за соблюдением особых карантинных правил, установленных решениями Кабинета министров Азербайджанской Республики, правил социального поведения и санитарно-эпидемиологических требований, установленных Оперативным штабом при Кабинете министров.

Об этом Report сообщили в структуре.

По информации, в ходе проведенного 31 марта мониторинга в "Zəngəzur market" в Сураханском районе, магазинах "Lay Lay uşaq aləmi", "Məktəb ləvazimatı", "Şirinbala uşaq aləmi" и пр. выявлены случаи несоблюдения правил социального поведения и санитарно-эпидемиологических требований.

В общей сложности мониторинги охватили 392 объекта, в 217 из которых зафиксированы случаи несоблюдения правил социального поведения и санитарно-эпидемиологических требований.

Отметим, что с 22 по 31 мая мониторинги прошли в 1 984 предпринимательских субъектах, случаи нарушения требований отмечены в 961 объекте.