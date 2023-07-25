​​​​​​​Возобновляется "Woman Bazaar - Фестиваль Устойчивого Развития"

При поддержке PASHA Holding "Woman Bazaar - Фестиваль Устойчивого Развития" перезапускается социальной платформой Gender Hub Azerbaijan.

При поддержке PASHA Holding "Woman Bazaar - Фестиваль Устойчивого Развития" перезапускается социальной платформой Gender Hub Azerbaijan.

При поддержке холдинга PAŞA Holding, основная цель многодисциплинарного фестиваля продолжительностью 3 месяца - поддержать устойчивые инициативы и предпринимательскую деятельность женщин, представляющих уязвимые группы, такие как потерявшие родителей, инвалиды, вынужденно перемещенные, страдавшие от насилия в семье и т. д. ускорить их реинтеграцию в общество, а также способствовать расширению поддерживающих механизмов путем увеличения знаний и навыков для обеспечения устойчивости текущих деятельностей.

Опираясь на положительные отзывы, "Женский базар - Фестиваль устойчивого развития", который будет проводиться в третий раз, направлен на поддержку деятельности 80 женщин- предпринимателей в возрасте 14-40 лет из любого региона Азербайджана. Обратите внимание, что вы можете посмотреть обзор Woman Bazaar, который состоялся в декабре 2022 года, нажав здесь ( https://www.instagram.com/p/CmvR7xTL1I1/ ).

В отличие от предыдущих фестивалей, "Woman Bazaar - Фестиваль Устойчивого Развития" будет охватывать 3 месяца - август, сентябрь, октябрь и избранные женщины- предприниматели будут иметь возможность последовательно участвовать в этапах "Обучение", "Фестивальные дни" и "Наставничество".

Основная информация о фестивале:

Для регистрации: ССЫЛКА ( http://bit.ly/3Y8lpJZ )

Крайний срок: 28 июля 2023 23:59