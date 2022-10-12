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Возобновлены поставки цемента из Италии в Азербайджан

Возобновлены поставки цемента из Италии в Азербайджан За первые 7 месяцев 2022 года Азербайджан экспортировал 379 тысяч 343 тонны цемента на сумму 16,749 млн долларов США.
Бизнес
12 октября 2022 г. 17:22
Возобновлены поставки цемента из Италии в Азербайджан

За первые 7 месяцев 2022 года Азербайджан экспортировал 379 тысяч 343 тонны цемента на сумму 16,749 млн долларов США.

Согласно расчетам Report на основе данных Госкомстата, это на 49% больше в стоимостном и на 21,1% в количественном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За отчетный период в Азербайджан было импортировано 17 тысяч 345 тонн (+38,5 %) цемента на сумму 3,232 млн долларов США (+47,2%).

Из России ввезено 10 тыс. 431 тонна (+40%) на сумму 2,21 млн долларов США (+47,2%), из Ирана - 4 тыс. 463 тонны (+25,7 %) на 522,41 тыс. долларов (+26,1%), из Турции - 2 тыс. 447 тонн (+64%) на 494,58 тыс. долларов (+76,4%), из США - 0,38 тонны (+38 раз) на 5,23 тыс. долларов (+2,1 раза), из Франции - 0,04 тонны на 0,67 тысячи долларов.

После перерыва в 4 года и 3 месяца возобновились поставки из Италии. Из этой страны было импортировано 2,8 тонны цемента на сумму 1,68 тысячи долларов США.

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Версия на английском языке Azerbaijan resumes cement imports from Italy
Версия на азербайджанском языке İtaliyadan Azərbaycana sement tədarükü bərpa edilib

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