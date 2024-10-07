В Азербайджане предложили возобновить предоставление экспортных субсидий для бизнеса

11:53

Возобновление практики предоставления экспортных субсидий в Азербайджане может стать существенной поддержкой для предпринимателей.

Как сообщает Report, об этом сказал главный исполнительный директор Azersun Holding Саваш Узан на Азербайджанском торговом форуме в Баку.

"До недавнего времени в целях стимулирования экспорта продукции, относящейся к ненефтегазовому сектору, выплачивалось экспортное стимулирование в размере 3-6% от стоимости товара. Сумма может показаться небольшой, но для предпринимателей это большие деньги. Если мы хотим быть конкурентоспособными на внешних рынках, необходимо учитывать такие вопросы. Экспортеры не только продают продукцию, но и обеспечивают приток инвалюты в страну", - отметил он.

При этом он напомнил, что в Азербайджане ведется подготовка к внедрению практики предоставления бизнес-структурам логистических субсидий.