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    ​Возникли проблемы с доставкой грузов из Азербайджана в Москву

    Введенный в Российской Федерации новый дорожный налог вызвал протест ряда действующих в стране транспортных компаний

    Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Введенный в Российской Федерации новый дорожный налог вызвал протест ряда действующих в стране транспортных компаний. В результате некоторые из них объявили забастовку. Это повлияло на грузоперевозки и создало препятствия в доставке сельхозпродукции из Азербайджана в Россию.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе Государственного таможенного комитета (ГТК). По информации, грузы беспрепятственно перевозятся через границу, однако на российской стороне возникают проблемы с доставкой их до пунктов назначения, в частности Москву и Подмосковье.

    Как заявили в Комитете, в деятельности расположенных на границе с Россией таможенно-пропускных пунктов нет проблем, они проводят таможенный контроль по установленному графику.

    Напомним, что ГТК направил официальное обращение в Федеральную таможенную службу РФ для урегулирования возникшей проблемы.

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