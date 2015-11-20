​Возникли проблемы с доставкой грузов из Азербайджана в Москву

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Введенный в Российской Федерации новый дорожный налог вызвал протест ряда действующих в стране транспортных компаний. В результате некоторые из них объявили забастовку. Это повлияло на грузоперевозки и создало препятствия в доставке сельхозпродукции из Азербайджана в Россию.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Государственного таможенного комитета (ГТК). По информации, грузы беспрепятственно перевозятся через границу, однако на российской стороне возникают проблемы с доставкой их до пунктов назначения, в частности Москву и Подмосковье.

Как заявили в Комитете, в деятельности расположенных на границе с Россией таможенно-пропускных пунктов нет проблем, они проводят таможенный контроль по установленному графику.

Напомним, что ГТК направил официальное обращение в Федеральную таможенную службу РФ для урегулирования возникшей проблемы.