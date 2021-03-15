О нас
Report Georgia
Аудио новости

Volkswagen сократит расходы и уволит до 5 тысяч сотрудников в Германии

Volkswagen сократит расходы и уволит до 5 тысяч сотрудников в Германии К 2023 году компания должна сократить производственные затраты на 5%
Бизнес
15 марта 2021 г. 13:36
Volkswagen сократит расходы и уволит до 5 тысяч сотрудников в Германии

Немецкий автомобильный концерн Volkswagen AG намерен сократить до 5 000 рабочих мест в Германии.

Как передает Report, об этом сообщает газета Handelsblatt.

В Volkswagen подтвердили, что компания достигла соглашения с советом работников компании, которое предполагает досрочный или частичный выход на пенсию некоторых сотрудников. Компания ожидает, что 900 сотрудников выберут досрочный выход на пенсию, говорится в пресс-релизе. Volkswagen не уточнила, какое количество сотрудников может частично выйти на пенсию, однако их количество будет измеряться четырехзначным числом.

Расходы компании на соответствующую программу могут составить 500 млн евро.

Отмечается, что еще в декабре 2020 года совет директоров утвердил план, согласно которому к 2023 году компания должна сократить производственные затраты на 5%. Сокращение расходов планируется в первую очередь за счет кадровых решений.

Руководитель отдела кадров компании Гуннар Килиан отметил, что Volkswagen необходимо придерживаться "строгого управления издержками, чтобы финансировать необходимые инвестиции в будущем".

"Благодаря нашим значительным инвестициям в расширение производства электромобилей и цифровизацию Volkswagen смогла стать пионером преобразований в автомобильной промышленности", - сказал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Самое важное

Главы политических партий Азербайджана посетят деоккупированные земли
Главы политических партий Азербайджана посетят деоккупированные земли
15 марта 2021 г. 14:21
SIPRI: 94% армянского импорта вооружений приходится на Россию, 64% азербайджанского - на Израиль
SIPRI: 94% армянского импорта вооружений приходится на Россию, 64% азербайджанского - на Израиль
15 марта 2021 г. 11:21
Парламент рассмотрит вопрос о назначении аудиторов Счетной палаты
Парламент рассмотрит вопрос о назначении аудиторов Счетной палаты
15 марта 2021 г. 10:47
Азербайджанская армия приступила к оперативно-тактическим учениям
Азербайджанская армия приступила к оперативно-тактическим учениям
15 марта 2021 г. 09:48
Руководители СМИ и НПО посетили в Агдаме драмтеатр и мечеть
ФотоРуководители СМИ и НПО посетили в Агдаме драмтеатр и мечеть
13 марта 2021 г. 17:12
Четыре аудитора Счетной палаты подали в отставку
Четыре аудитора Счетной палаты подали в отставку
13 марта 2021 г. 11:38
TƏBİB об ужесточении карантинного режима
TƏBİB об ужесточении карантинного режима
13 марта 2021 г. 10:45
Президент Азербайджана поздравил Папу Римского
Президент Азербайджана поздравил Папу Римского
12 марта 2021 г. 19:18
Владимир Путин и Ильхам Алиев провели телефонный разговор
Владимир Путин и Ильхам Алиев провели телефонный разговор
12 марта 2021 г. 17:51
Обнародованы категории обращений, рассмотренных в Комиссии по вопросам помилования
Обнародованы категории обращений, рассмотренных в Комиссии по вопросам помилования
12 марта 2021 г. 16:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi