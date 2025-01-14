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Volkswagen сократил в 2024 году продажи автомобилей на 2,3%

Volkswagen сократил в 2024 году продажи автомобилей на 2,3% Германский автопроизводитель Volkswagen AG сообщил о снижении продаж автомобилей в 2024 году на 2,3%.
Бизнес
14 января 2025 г. 17:27
Volkswagen сократил в 2024 году продажи автомобилей на 2,3%

Германский автопроизводитель Volkswagen AG сообщил о снижении продаж автомобилей в 2024 году на 2,3%.

Как передает Report об этом сообщает Интерфакс.

Общие продажи группы, включая бренды легковых автомобилей Skoda, Seat, Audi, Bentley, Lamborghini и Porsche, а также грузовиков MAN и Scania, составили 9,03 млн единиц против 9,24 млн годом ранее.

Годовые поставки в Западную Европу снизились на 0,4%, до 3,3 млн, а в Центральную и Восточную Европу выросли на 1,7%, до 512 тысяч. Продажи в Северной Америке повысились на 6,4% в сравнении с 2023 годом и составили 1,06 млн.

Самый сильный рост, на 14,7%, отмечен в Южной Америке, где было реализовано 594,3 тысячи автомобилей.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе было продано 3,2 млн автомобилей, на 10,3% меньше, чем в предыдущем году. В компании объясняют это высокой конкуренцией в Китае, где продажи упали на 9,5%.

Реализация электромобилей (BEV) снизилась на 3,4%, до 744,8 тыс. ед.

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Версия на английском языке Volkswagen reports 2.3% decline in global vehicle sales for 2024

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