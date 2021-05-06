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Volkswagen резко нарастил прибыль в первом квартале

Volkswagen резко нарастил прибыль в первом квартале Volkswagen ожидает, что выручка в 2021 году будет значительно выше уровня предыдущего года
Бизнес
6 мая 2021 г. 12:26
Volkswagen резко нарастил прибыль в первом квартале

Прибыль после налогообложения крупнейшего европейского автомобильного концерна Volkswagen Group за первый квартал 2021 года увеличилась в 6,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 3,4 миллиарда евро, говорится в финансовой отчетности компании.

Как передает Report со ссылкой на Prime, операционная прибыль за отчетный период составила 4,81 миллиарда евро, увеличившись в 5 раз год к году. Прибыль в пересчете на обыкновенную акцию составила 6,51 евро против 0,84 евро годом ранее. Выручка за квартал увеличилась на 13% — до 62,376 миллиарда евро.

"Мы ответственно справились с последствиями COVID-19 и дефицитом полупроводников, продолжили инвестировать в сферу электронной мобильности и цифровизацию наших автомобилей и одновременно работали над расходами", — приводятся в релизе слова финансового директора концерна Арно Антлитц (Arno Antlitz).

В дальнейшем компания прогнозирует увеличение поставок автомобилей на фоне сохраняющихся сложных рыночных условий, а также при усилении конкуренции и нестабильности на рынках. Volkswagen ожидает, что выручка в 2021 году будет значительно выше уровня предыдущего года.

Volkswagen является крупнейшим в Европе автопроизводителем, который объединяет такие марки, как Volkswagen, Audi, Skoda, Seat. В подразделение корпорации по производству автомобилей класса "люкс" входят известные бренды Lamborghini, Bentley, Bugatti. Компания занимается и выпуском грузового транспорта (Volkswagen Commercial Vehicles и марка Scania).

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