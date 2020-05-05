Volkswagen предупредил о росте издержек на фоне глубокой рецессии на рынке

Концерн Volkswagen заявил о резком росте стоимости запчастей для автомобилей из-за коронавируса, что неизбежно скажется на прибылях в условиях начала глубокого спада в автомобильной индустрии.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", об этом сообщил газете Financial Times член совета директоров VW Group Штефан Зоммер. По его словам, производители запчастей работают с минимальной производительностью и растущие издержки перекладываются на автомобилестроителей.

«Поставщики вложили огромные средства в производственные мощности,— пояснил FT Зоммер.— А сейчас идет обесценивание, в то время как накладные расходы остаются прежними, их нельзя сразу вдруг раз — и сократить». Подешевевшее сырье и рекордно низкие цены на нефть могут отчасти компенсировать удорожание запчастей, однако издержки поиска запчастей «возрастут в классической цепочке создания стоимости».

Германские заводы Volkswagen получают 6 500 отдельных запчастей от поставщиков из одной только Европы. И в последнее время поставщики VW Group предупреждают, что «больше не могут позволить себе делать скидки». «Всем придется нести одинаковые затраты — не только поставщикам, но и VW тоже. Если низкие объемы сохранятся и далее, запчасти будут дороже»,— отметил эксперт. При этом кто-то из более мелких подрядчиков может не справиться с кризисом и сеть поставок будет нарушена. И хотя VW увеличил число сотрудников, занимающихся поисками поставщиков, создание альтернативной сети «будет слишком сложным» на данном этапе, по словам Зоммера, поскольку никто не может предсказать, «как и где разразится следующая пандемия».