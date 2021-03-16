Volkswagen планирует стать мировым лидером на рынке электромобилей к 2025 году

Концерн планирует инвестировать в переход на выпуск электрического и гибридного транспорта 46 млрд евро в ближайшие пять лет

Руководство германского автоконцерна Volkswagen Group (VW) представило во вторник глобальную программу развития компании на ближайшее десятилетие.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", она подразумевает масштабные инвестиции в производство батарей и постоянное наращивание доли электромобилей среди продаж концерна. А главной целью новой программы является лидерство VW на рынке электромобилей уже к 2025 году.

Концерн намерен постепенно полностью перейти на модульный выпуск электромобилей на базе платформы Modular Electric Drive Toolkit (MEB), которая будет развернута в Европе, Китае и США. Уже к следующему году концерн планирует выпускать 22 модели машин на базе MEB. При этом в следующем же году концерн намерен запустить премиумную платформу Premium Platform Electric (PPE) для выпуска более быстрых электромобилей с меньшим временем подзарядки, а также платформу следующего поколения Scalable Systems Platform (SSP), на базе которой в будущем будут выпускаться автомобили всех брендов, входящих в состав концерна.

В 2020 году Volkswagen утроил продажи электромобилей по сравнению с предыдущим годом. Уже в нынешнем году компания намерена довести продажи электромобилей до 1 млн, к 2025 году — стать мировым лидером по выпуску электромобилей, а к 2030 году — довести долю электромобилей от общих продаж компании в Европе до 60%. Чтобы достичь этих целей, концерн планирует инвестировать в переход на выпуск электрического и гибридного транспорта 46 млрд евро в ближайшие пять лет. В частности, чтобы обеспечить столь стремительный рост выпуска электромобилей, концерн вложится в производство унифицированных батарей для своего электрического транспорта. Совместно с партнерами VW намерен построить шесть фабрик по выпуску батарей с общей производственной мощностью 240 ГВт в час. Кроме того, компания расширит совместно с партнерами сеть станций быстрой подзарядки электромобилей в Европе до 18 тыс. к 2025 году. Это в пять раз больше, чем сейчас. В Китае компания будет оператором 17 тыс. станций к 2025 году, а в США — около 3,5 тыс. к концу 2021 года.