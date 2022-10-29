Volkswagen определился со сроками продажи российских активов

Немецкий автоконцерн Volkswagen намерен продать свои российские активы Porsche, Scania и MAN в течение года.

Немецкий автоконцерн Volkswagen намерен продать свои российские активы Porsche, Scania и MAN в течение года.

Как передает Report, об этом следует из промежуточного отчета компании за январь-сентябрь.

В отчете говорится, что группа Traton, в которую входят производители грузовиков MAN и Scania, заключила соглашение о продаже 100% "дочки" концерна MAN - ООО "Ман Трак энд Бас Рус" - местному дилеру ООО "Ман Трак Челны". Ожидается, что сделка будет закрыта в этом году.

Продажу активов российского подразделения Scania (ООО "Скания-Русь") Volkswagen рассчитывает оформить в течение ближайших 12 месяцев.