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Volkswagen определился со сроками продажи российских активов

Volkswagen определился со сроками продажи российских активов Немецкий автоконцерн Volkswagen намерен продать свои российские активы Porsche, Scania и MAN в течение года.
Бизнес
29 октября 2022 г. 01:12
Volkswagen определился со сроками продажи российских активов

Немецкий автоконцерн Volkswagen намерен продать свои российские активы Porsche, Scania и MAN в течение года.

Как передает Report, об этом следует из промежуточного отчета компании за январь-сентябрь.

В отчете говорится, что группа Traton, в которую входят производители грузовиков MAN и Scania, заключила соглашение о продаже 100% "дочки" концерна MAN - ООО "Ман Трак энд Бас Рус" - местному дилеру ООО "Ман Трак Челны". Ожидается, что сделка будет закрыта в этом году.

Продажу активов российского подразделения Scania (ООО "Скания-Русь") Volkswagen рассчитывает оформить в течение ближайших 12 месяцев.

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Версия на азербайджанском языке "Volkswagen" Rusiya aktivlərinin satışının vaxtı ilə bağlı qərar verib

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