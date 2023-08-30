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Volkswagen может столкнуться с перебоями в производстве автомобилей

Volkswagen может столкнуться с перебоями в производстве автомобилей Концерн Volkswagen в сентябре 2023 года может столкнуться с нехваткой запчастей на сборочных линиях.
Бизнес
30 августа 2023 г. 22:25
Volkswagen может столкнуться с перебоями в производстве автомобилей

Концерн Volkswagen в сентябре 2023 года может столкнуться с нехваткой запчастей на сборочных линиях.

Как передает Report со ссылкой на агентство DPA, в Словении из-за наводнения пострадало крупное предприятие, которое выпускало запчасти. По словам представителя концерна, в сентябре не во все заводы по производству автомобилей поступят партии запчастей в достаточном объеме, в связи с чем могут быть перебои с выпуском машин.

Представитель Volkswagen не уточнил, о каком словенском производителе идет речь.

В Словении из-за сильного наводнения затоплены более 10 тыс. домов. Ущерб от стихии оценивается в несколько миллиардов евро.

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