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Уволен водитель, оставивший пассажиров и автобус на дороге

Уволен водитель, оставивший пассажиров и автобус на дороге Уволен водитель, который накануне оставил пассажиров и автобус на дороге.
Бизнес
11 декабря 2023 г. 19:24
Уволен водитель, оставивший пассажиров и автобус на дороге

Уволен водитель, который накануне оставил пассажиров и автобус на дороге.

Как передает Report, об этом сообщили в ООО "BakuBus".

“Учитывая грубые нарушения, допущенные во время исполнения своих обязанностей, а также негативное влияние на имидж BakuBus, в соответствии с трудовым законодательством водитель был освобожден от занимаемой должности. Еще раз выражаем сожаление по поводу случившегося и еще раз подчеркиваем свою приверженность принципу качественного обслуживания", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Sərnişinləri yolda qoyan avtobus sürücüsü işdən çıxarılıb

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