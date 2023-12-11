Уволен водитель, оставивший пассажиров и автобус на дороге

Уволен водитель, который накануне оставил пассажиров и автобус на дороге.

Уволен водитель, который накануне оставил пассажиров и автобус на дороге.

Как передает Report, об этом сообщили в ООО "BakuBus".

“Учитывая грубые нарушения, допущенные во время исполнения своих обязанностей, а также негативное влияние на имидж BakuBus, в соответствии с трудовым законодательством водитель был освобожден от занимаемой должности. Еще раз выражаем сожаление по поводу случившегося и еще раз подчеркиваем свою приверженность принципу качественного обслуживания", - говорится в сообщении.