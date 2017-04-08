Во время Бакинского шопинг-фестиваля НДС будет возвращаться в 15 филиалах 5 банков

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Во время Бакинского шопинг-фестиваля, который будет проводиться с 10 апреля по 10 мая, налог на добавленную стоимость (НДС) будет возвращаться в 15 отделениях и филиалах 5 банков.

Как сообщили Report в Палате надзора за финансовыми рынками, принимая во внимание наличие в торговых центрах и аэропортах подразделений нижеследующих банков, а также опыта по оказанию банковских услуг туристам в качестве уполномоченных банков выбраны Kapital Bank, Bank Silkway, Azerbaijan Industry Bank, YapıKredi Bank Azerbaijan и PASHA Bank.

Граждане Азербайджана, иностранцы и лица без гражданства смогут получить НДС с купленных во время фестиваля товаров в нижеследующих филиалах и отделениях уполномоченных банков: