Во время Бакинского шопинг-фестиваля НДС будет возвращаться в 15 филиалах 5 банков

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Во время Бакинского шопинг-фестиваля, который будет проводиться с 10 апреля по 10 мая, налог на добавленную стоимость (НДС) будет возвращаться в 15 отделениях и филиалах 5 банков.
Как сообщили Report в Палате надзора за финансовыми рынками, принимая во внимание наличие в торговых центрах и аэропортах подразделений нижеследующих банков, а также опыта по оказанию банковских услуг туристам в качестве уполномоченных банков выбраны Kapital Bank, Bank Silkway, Azerbaijan Industry Bank, YapıKredi Bank Azerbaijan и PASHA Bank.
Граждане Азербайджана, иностранцы и лица без гражданства смогут получить НДС с купленных во время фестиваля товаров в нижеследующих филиалах и отделениях уполномоченных банков:
|№
|Название
|Филиал или отделение
|Адрес
|Ближайший торговый центр
|1
|PASHA Bank
|Отделение Port Baku
|Пр. Нефтчиляр,53
|В ТЦ Port Baku
|2
|Kapital Bank
|Филиал Ganjlik Mall
|Пр. Фатали Хана Хойского
|В ТЦ Ganjlik Mall
|3
|Филиал "28 Мая"
|Пр. Азадлыг, 26
|Около ТЦ 28 Mall
|4
|“YapıKredi Bank Azerbaijan
|Филиал "Narimanov Metropark"
|Ул. Тебриза, 106A
|В ТЦ Metropark
|5
|Сабаильский филиал
|Ул. Низами, 69
|Около ТЦ Nargiz Mall
|6
|Филиал "28 Мая"
|Ул. Рашида Бехбудова, 8
|ОколоТЦ Park Bulvar и 28 Mall
|7
|Azerbaijan Industry Bank
|Головной офис
|Ул. Зарифы Алиевой, 3
|Около ТЦ Nargiz Mall
|8
|Филиал Park Bulvar
|Пр. Нефтчиляр, Приморский бульвар
|В ТЦ Park Bulvar
|9
|Bank Silkway
|Головной офис
|Ул. Гасана Алиева, 131A
|Около ТЦ Ganjlik Mall
|10
|Филиал №1
|Ул. Низами, 142A
|Около ТЦ 28 Mall
|Подразделение tax free в аэропортах и морских портах
|11
|Отделение №1
|Международный аэропорт Гейдар Алиев, Терминал-1
|После таможенно-пропускного поста
|12
|Гянджинский филиал
|Международный аэропорт Гянджи
|Аэропорт
|13
|Лянкяранский филиал
|Международный аэропорт Лянкярана
|Аэропорт
|14
|Обменный пункт
|Международный аэропорт Габалы
|Аэропорт
|15
|Подразделение tax free в Бакинском морском порту
|Бакинский морской порт
|После таможенно-пропускного поста
Economic DepartmentАвтор новости
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