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    Во время Бакинского шопинг-фестиваля НДС будет возвращаться в 15 филиалах 5 банков

    В качестве уполномоченных банков выбраны Kapital Bank, Bank Silkway, Azerbaijan Industry Bank, YapıKredi Bank Azerbaijan и PASHA Bank

    Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Во время Бакинского шопинг-фестиваля, который будет проводиться с 10 апреля по 10 мая, налог на добавленную стоимость (НДС) будет возвращаться в 15 отделениях и филиалах 5 банков.

    Как сообщили Report в Палате надзора за финансовыми рынками, принимая во внимание наличие в торговых центрах и аэропортах подразделений нижеследующих банков, а также опыта по оказанию банковских услуг туристам в качестве уполномоченных банков выбраны Kapital Bank, Bank Silkway, Azerbaijan Industry Bank, YapıKredi Bank Azerbaijan и PASHA Bank.

    Граждане Азербайджана, иностранцы и лица без гражданства смогут получить НДС с купленных во время фестиваля товаров в нижеследующих филиалах и отделениях уполномоченных банков:

    Название Филиал или отделение Адрес Ближайший торговый центр
    1 PASHA Bank Отделение Port Baku Пр. Нефтчиляр,53 В ТЦ Port Baku
    2 Kapital Bank Филиал Ganjlik Mall Пр. Фатали Хана Хойского В ТЦ Ganjlik Mall
    3 Филиал "28 Мая" Пр. Азадлыг, 26 Около ТЦ 28 Mall
    4 “YapıKredi Bank Azerbaijan Филиал "Narimanov Metropark" Ул. Тебриза, 106A В ТЦ Metropark
    5 Сабаильский филиал Ул. Низами, 69 Около ТЦ Nargiz Mall
    6 Филиал "28 Мая" Ул. Рашида Бехбудова, 8 ОколоТЦ Park Bulvar и 28 Mall
    7 Azerbaijan Industry Bank Головной офис Ул. Зарифы Алиевой, 3 Около ТЦ Nargiz Mall
    8 Филиал Park Bulvar Пр. Нефтчиляр, Приморский бульвар В ТЦ Park Bulvar
    9 Bank Silkway Головной офис Ул. Гасана Алиева, 131A Около ТЦ Ganjlik Mall
    10 Филиал №1 Ул. Низами, 142A Около ТЦ 28 Mall

    		Подразделение tax free в аэропортах и морских портах
    11 Отделение №1 Международный аэропорт Гейдар Алиев, Терминал-1 После таможенно-пропускного поста
    12 Гянджинский филиал Международный аэропорт Гянджи Аэропорт
    13 Лянкяранский филиал Международный аэропорт Лянкярана Аэропорт
    14 Обменный пункт Международный аэропорт Габалы Аэропорт
    15 Подразделение tax free в Бакинском морском порту Бакинский морской порт После таможенно-пропускного поста
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