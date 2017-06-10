Во внешнеторговом обороте Азербайджана сложилось положительное сальдо в размере 1,6 млрд. долларов

Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ В январе-мае текущего года объем внешнеторгового оборота Азербайджана по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличился на 13,18% - до 7 267,0 млн долларов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

В этот период импорт в страну сократился на 15,44%, составив 2 816,9 млн долларов, экспорт увеличился на 44,05%, составив 4 450,1 млн долларов.

В январе-мае текущего года во внешнеторговом обороте Азербайджана сложилось положительное сальдо в размере 1 633,2 млн долларов. В аналогичном периоде прошлого года отрицательное сальдо составило 281,5 млн долларов.

Согласно отчету, за 5 месяца Азербайджан осуществил торговые операции со 155-ю странами. За этот период в страну импортировано 6 604 наименований товаров, экспортировано 2 183 наименование товаров.