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    Во внешней торговле Азербайджана образовалось отрицательное сальдо

    В этом году импорт сократился на 25%, экспорт - на 47%

    Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Объем торговых операций Азербайджана с зарубежными странами за первый квартал 2016 года составил 3 606 542,05 тыс. долларов. Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, в годовом сравнении это означает сокращение на 37,98%.

    За отчетный период объем операций импорта сократился на 24,9%, составив 1 825 922,13 тыс. долларов, операций экспорта - на 47,38%, составив 1 780 619,92 тыс. долларов.

    В целом, в этом году сложилось отрицательное сальдо внешнеторгового оборота в объеме 45 302,21 тыс. долларов. Отметим, что в первом квартале 2015 года отмечалось положительное сальдо в объеме 955 237,95 тыс. долларов. 

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