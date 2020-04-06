Оглашены убытки автопроизводителей в случае сохранения карантина до мая

Мировые автоконцерны недосчитаются как минимум 100 млрд долларов США выручки, если эпидемическая ситуация в мире не улучшится и компаниям не удастся возобновить работу заводов до конца апреля.

Как передает Report, об этом пишет Financial Times, ссылаясь на доклад исследовательской компании AutoAnalysis, которая среди прочего готовит отчеты для Общества производителей и продавцов автомобилей Великобритании (SMMT).

В настоящий момент из-за пандемии коронавируса закрыты практически все автомобильные заводы как в Европе, так и в Северной Америке. По прогнозу компании, каждая последующая неделя простоя заводов в Европе обойдется автоиндустрии в 8 млрд евро, а в Северной Америке — в 7,5 млрд долларов США. В случае если заводы так и не возобновят работу до 1 мая, компании лишатся потенциальной выручки в размере 66 млрд евро в Европе и 52 млрд долларов США в Северной Америке.

Эти цифры основываются на прогнозе по количеству автомобилей, которые могли бы быть проданы в двух регионах за время карантина и закрытия заводов и точек продаж. В общей сложности количество автомобилей, не проданных из-за эпидемии, к концу апреля может достичь 4,6 млн штук.