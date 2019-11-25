Заключена крупнейшая в истории Louis Vuitton сделка

Французская группа компаний по выпуску предметов роскоши LVMH - Louis Vuitton Moet Hennessy подтвердила информацию о приобретении крупнейшей транснациональной ювелирной компании Tiffany за 16,2 млрд долларов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом LVMH сообщила в коммюнике, распространенном в понедельник утром.

"LVMH и Tiffany & Co. объявляют сегодня, что достигли окончательного соглашения о приобретении Tiffany по цене 135 долларов за акцию. Стоимость сделки составляет около 14,7 млрд евро или 16,2 млрд долларов", - гласит заявление.

Французская группа компаний отмечает, что данное приобретение позволит ей укрепить позиции на рынке США, а также "придать новое измерение" своему часовому и ювелирному бизнесу.

Приобретение Tiffany & Co может стать крупнейшей в истории LVMH сделкой, превысив стоимость покупки Christian Dior в 2017 году за 7 млрд долларов. Переговоры о поглощении Tiffany & Co, по данным СМИ, начались в конце октября текущего года.

Напомним, по итогам 2018 года, холдинг LVMH сообщил о рекордных показателях выручки и прибыли от основной деятельности. Годовая выручка выросла на 10% и достигла 46,8 млрд евро, прибыль от основной деятельности увеличилась на 21%, до 10 млрд евро. Учитывая эти показатели, компания повысила размер дивидендов до 6 евро на акцию, в 2017 году выплачивалось 5 евро на одну акцию.