Реструктуризация обошлась Deutsche Bank в 5,3 млрд годового убытка

Deutsche Bank показал годовой убыток на фоне продолжающейся реструктуризации и растущей конкуренции со стороны других банков.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", сегодня банк сообщил, что в 2019 году чистый убыток составил 5,3 млрд евро из-за переоценки активов, оптимизации издержек в рамках общей трансформации бизнеса. Убыток оказался больше прогнозов аналитиков, ожидавших этот показатель на уровне 4,9 млрд евро. Эксперты считают, что дополнительным негативным фактором в прошлом году для Deutsche Bank оказалась неудачная попытка слияния с Commerzbank.

В рамках реструктуризации Deutsche Bank также пытается диверсифицировать источники поступления выручки, сместив акцент с некогда приоритетного инвестбанкинга на работу с корпоративными и розничными клиентами. Однако из-за замедления мировой и европейской экономики, а также сохраняющейся в ЕС политики низких учетных ставок эта задача остается сложной. В четвертом квартале банк показал убыток в 1,6 млрд евро, тогда как опрошенные Reuters аналитики ожидали убыток лишь в 1 млрд евро.