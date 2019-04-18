Новый лидер появился в рейтинге богатейших бизнесменов России

Русскоязычный Forbes составил рейтинг 200 самых богатых российских бизнесменов.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ru, по данным издания, во главе списка оказался 63-летний акционер «Сибура» и «Новатэка» Леонид Михельсон с состоянием $24 млрд. За ним следует председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин, состояние которого оценивается в $21,3 млрд. В прошлом году Лисин находился во главе аналогичного рейтинга. На третьей строчке расположился нефтяной магнат Вагит Алекперов ($20,7 млрд).

Отмечается, что в топ-10 также вошли бизнесмены Алексей Мордашов ($20,5 млрд), Геннадий Тимченко ($20,1 млрд), Владимир Потанин (18,1 млрд), Михаил Фридман ($15 млрд), Андрей Мельниченко ($13,8 млрд), Алишер Усманов ($12,6 млрд) и Роман Абрамович ($12,4 млрд).