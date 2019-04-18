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Новый лидер появился в рейтинге богатейших бизнесменов России

Во главе списка оказался 63-летний акционер «Сибура» и «Новатэка»
Нефтяной магнат Вагит Алекперов расположился на третьей строчке рейтинга

Русскоязычный Forbes составил рейтинг 200 самых богатых российских бизнесменов.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ru, по данным издания, во главе списка оказался 63-летний акционер «Сибура» и «Новатэка» Леонид Михельсон с состоянием $24 млрд. За ним следует председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин, состояние которого оценивается в $21,3 млрд. В прошлом году Лисин находился во главе аналогичного рейтинга. На третьей строчке расположился нефтяной магнат Вагит Алекперов ($20,7 млрд).

Отмечается, что в топ-10 также вошли бизнесмены Алексей Мордашов ($20,5 млрд), Геннадий Тимченко ($20,1 млрд), Владимир Потанин (18,1 млрд), Михаил Фридман ($15 млрд), Андрей Мельниченко ($13,8 млрд), Алишер Усманов ($12,6 млрд) и Роман Абрамович ($12,4 млрд).

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