О нас
Report Georgia

Во Франции резко вырос спрос на недвижимость

Во Франции резко вырос спрос на недвижимость 60% покупателей — не иностранцы, а французы и граждане прилегающих территорий
Бизнес
10 августа 2020 г. 13:00
Во Франции резко вырос спрос на недвижимость

Во Франции резко вырос спрос на жилье, где 60% покупателей — не иностранцы, а французы и граждане прилегающих территорий..

Как передает Report, об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на исследование компании Knight Frank.

На сегодняшний день во Франции наблюдается «четырехфазное» восстановление рынка недвижимости.

По словам Фредерика Лилло из Knight Frank, первая волна покупателей состояла из монегасков в поисках просторного «убежища».

Вторая — из парижан, которые устали от заточения и захотели собственный участок земли на берегу моря.

«Затем пришли соседи-европейцы, желающие сменить обстановку в пределах легкой досягаемости, а также британцы, с начала июля ожидающие открытия авиасообщения между Великобританией и Францией», — отмечает Лилло.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Самое читаемое

В Азербайджане откроют пляжи
В Азербайджане откроют пляжи
3 августа 2020 г. 17:12
Оперативный штаб принял решение в связи со свадебными торжествами
Оперативный штаб принял решение в связи со свадебными торжествами
3 августа 2020 г. 16:49
В Азербайджане ликвидирована единовременная выплата для 13 тыс. человек
В Азербайджане ликвидирована единовременная выплата для 13 тыс. человек
7 августа 2020 г. 13:30
Торговые центры не откроют до сентября
Торговые центры не откроют до сентября
3 августа 2020 г. 17:09
Задержан задушивший на море беременную жену
Задержан задушивший на море беременную жену
8 августа 2020 г. 13:24
В Азербайджане смягчается карантинный режим
В Азербайджане смягчается карантинный режим
3 августа 2020 г. 16:37
Премьер-министр: В скором времени ожидается очередное смягчение карантинного режима
Премьер-министр: В скором времени ожидается очередное смягчение карантинного режима
6 августа 2020 г. 17:47
В Азербайджане отменяется система SMS-разрешений
В Азербайджане отменяется система SMS-разрешений
3 августа 2020 г. 16:47
Продлен запрет на проведение траурных церемоний
Продлен запрет на проведение траурных церемоний
3 августа 2020 г. 16:59
Два района исключены из зоны строгого карантинного режима, один район включен
Два района исключены из зоны строгого карантинного режима, один район включен
3 августа 2020 г. 17:27

Последние новости

14:14
Ильхам Алиев позвонил Александру Лукашенко Внешняя политика
14:07
Больной COVID-19 задержан за самовольный выход из дома Происшествия
14:01
Оштрафованы ехавшие на отдых в Габалу Происшествия
13:43
Эксперты: Уголовное дело против замглавы МИД Украины - обречено на провал Внешняя политика
13:22
Казахстан будет производить вакцину против коронавирусной инфекции Бизнес
13:18
ФотоОрганизовано медобследование жителей обстрелянного армянами села Здоровье
13:12
ФотоКафе в Саатлы работало с нарушением правил карантинного режима Происшествия
13:06
Грузоперевозки по азербайджанскому сегменту TRACECA снизились на 14% Инфраструктура
13:00
В Украине вышла книга азербайджанского поэта Салама Сарвана Литература
13:00
Во Франции резко вырос спрос на недвижимость Бизнес
12:42
Возбуждено уголовное дело по факту ранения сотрудника полиции Происшествия
12:32
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.08.2020) Финансы
12:10
МВД: За минувшие сутки задержаны 8 находившихся в розыске лиц Происшествия
12:01
ФотоСкончался генерал-лейтенант Фуад Мамедов Армия
11:53
В России выявили свыше 5 тыс. новых случаев COVID-19 В регионе
Вся новостная лента