Во Франции обанкротилось рекордное за последние шесть лет число компаний

Свыше 55 тыс. компаний закрылись во Франции в 2023 году, что является максимальным показателем с 2017 года.

Свыше 55 тыс. компаний закрылись во Франции в 2023 году, что является максимальным показателем с 2017 года.

Как передает Report, об этом говорится в докладе, опубликованном на сайте Банка Франции.

"В 2023 году число банкротств выросло до 55 492 к концу декабря", - говорится в документе.

Этот показатель высчитывается на основе среднего числа банкротств и ликвидаций частных предприятий за последние 12 месяцев. Согласно приведенному графику, он был выше в августе 2017 года и до декабря 2008 года. Банк Франции отмечает, что нынешний уровень не превышает среднего показателя в период с 2010 по 2019 год (59 342). Во время пандемии COVID-19 (2020-2021) он был вдвое ниже, чем сейчас.

В большинстве случаев речь идет о малых и средних предприятиях (55 435) со штатом до 250 человек. В то же время число средних и крупных компаний со штатом свыше 250 человек, закрывшихся в прошлом году, достигало 57 - вдвое больше, чем в предыдущем году.