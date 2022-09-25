Внешность абсолютно новой BMW M2 раскрыли до премьеры

Внешность абсолютно новой BMW M2 раскрыли до премьеры.

Внешность абсолютно новой BMW M2 раскрыли до премьеры.

Как передает Report, в соцсетях появились шпионские снимки купе небесно-голубого цвета без камуфляжа. Отличий от исходной "двойки" в кузове G42 достаточно: у "эмки" оригинальные фары, расширенные крылья, углепластиковая крыша, нестандартные бамперы, своя форма «ноздрей» радиаторной решетки, а с кормы новинку проще всего узнать по характерным выхлопным патрубкам и диффузору. Подробности раскроют в середине октября.

Официальная информация о BMW M2 второй итерации скупа: известно, что двухдверка сохранит безальтернативный задний привод, а по двигателю, трансмиссии, салону и шасси модель окажется частично унифицирована со "старшими" M3/M4. Даже базовая версия M2 должна быть столь же быстрой, как облегчённая M2 CS прошлого поколения.

Вероятно, базовая BMW M2 получит 3,0-литровый шестицилиндровый двигатель S58 мощностью около 450 лошадиных сил и 8-скоростной "автомат", а бесплатной опцией будет 6-ступенчатая "механика". Выпускать "эмку" планируют в новом заводе в Мексике по соседству с обычными "двойками" купе, хотя предыдущую M2 делали только в Германии.

Публичная премьера новой BMW M2 состоится на фестивале M Fest в Южной Африке 15-16 октября, однако все характеристики и фотографии должны обнародовать раньше, 11 октября. В продаже "эмка" появится с полугодовой задержкой: поставки планируют начать в апреле 2023 года.