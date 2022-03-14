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Внешнеторговый оборот Грузии вырос почти на 50%

Внешнеторговый оборот Грузии вырос почти на 50% В январе-феврале текущего года объем внешнеторгового оборота Грузии составил 2 млрд 539,2 тысячи долларов США.
Бизнес
14 марта 2022 г. 11:45
Внешнеторговый оборот Грузии вырос почти на 50%

В январе-феврале текущего года объем внешнеторгового оборота Грузии составил 2 млрд 539,2 тысячи долларов США.

Об этом говорится в отчете Национального управления статистики Грузии, сообщает грузинское бюро Report.

Согласно документу, это на 49,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За два месяца объем экспорта вырос на 54,5% - до 760,4 млн, а объем импорта - на 47% - до 1 млрд 778,9 млн долларов.

За отчетный период образовался дефицит в размере 1 млрд 018,5 млн долларов, доля которого в общем внешнеторговом обороте составляет 40,1%.

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