Внешнеторговый оборот Грузии вырос более чем на 22%

В январе-августе текущего года объем внешнеторгового оборота Грузии составил 8 678,3 млн долларов США.
Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в отчете Национального управления статистики Грузии.
Согласно документу, это на 22,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
За отчетный период стоимость экспорта соседней страны выросла на 25,7%, до 2 605,5 млн долларов, а стоимость импорта - на 20,7%, до 6 072,9 млн долларов.
Внешнеторговый дефицит сложился в размере 3 467,4 млн долларов.