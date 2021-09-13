Внешнеторговый оборот Грузии вырос более чем на 22%

В январе-августе текущего года объем внешнеторгового оборота Грузии составил 8 678,3 млн долларов США.

В январе-августе текущего года объем внешнеторгового оборота Грузии составил 8 678,3 млн долларов США.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в отчете Национального управления статистики Грузии.

Согласно документу, это на 22,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период стоимость экспорта соседней страны выросла на 25,7%, до 2 605,5 млн долларов, а стоимость импорта - на 20,7%, до 6 072,9 млн долларов.

Внешнеторговый дефицит сложился в размере 3 467,4 млн долларов.