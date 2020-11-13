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Внешнеторговый оборот Грузии сократился на 15%

Внешнеторговый оборот Грузии сократился на 15% В конечном итоге во внешнеторговом обороте сложился дефицит в размере 3 728,9 млрд долларов США
Бизнес
13 ноября 2020 г. 12:21
Внешнеторговый оборот Грузии сократился на 15%

Общая стоимость внешнеторгового оборота Грузии в январе-октябре этого года составила 9 159,5 млрд долларов США.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили в Национальном управлении статистики страны.

По данным, это на 15% меньше, чем за тот же период прошлого года.

За 10 месяцев экспорт Грузии сократился на 11,1% в годовом сравнении и составил 2 715,3 млрд долларов, а стоимость импорта - на 16,6% и составила 6 444,2 млрд долларов. В конечном итоге во внешнеторговом обороте сложился дефицит в размере 3 728,9 млрд долларов США.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın xarici ticarət dövriyyəsi 15% azalıb

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