Внешнеторговый оборот Грузии сократился на 15%

В конечном итоге во внешнеторговом обороте сложился дефицит в размере 3 728,9 млрд долларов США

Общая стоимость внешнеторгового оборота Грузии в январе-октябре этого года составила 9 159,5 млрд долларов США.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили в Национальном управлении статистики страны.

По данным, это на 15% меньше, чем за тот же период прошлого года.

За 10 месяцев экспорт Грузии сократился на 11,1% в годовом сравнении и составил 2 715,3 млрд долларов, а стоимость импорта - на 16,6% и составила 6 444,2 млрд долларов. В конечном итоге во внешнеторговом обороте сложился дефицит в размере 3 728,9 млрд долларов США.