Внешнеторговый оборот Азербайджана сократился на 8%

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Объем внешнеторгового оборота Азербайджана за январь-октябрь 2014 года составил 26,556 млрд. долларов США. Как сообщили Report в государственном таможенном комитете, по сравнению с аналогичным периодом 2013 года внешнеторговый оборот Азербайджана сократился на 7,78%.

За рассматриваемый период экспорт товаров составил 19,194 млрд. долларов, что меньше показателя аналогичного периода 2013 года на 3,65%. Импорт товаров за 10 месяцев составил 7,361 млрд. долларов, что также меньше января-июля 2013 года на 17,06%.

В целом Азербайджан экспортировал 2 207 наименований товаров, импортировал - 5 861 наименований.

Положительное сальдо товарооборота составило 11,873 млрд. долларов, что на 7,1% превысило 10-месячный показатель 2013 года.

Отметим, что в 2013 году внешнеторговый оборот Азербайджана составил 34,687 млрд. долларов. По сравнению с 2012 годом внешнеторговый оборот страны увеличился на 3,4%. За год экспорт товаров составил 23,975 млрд. долларов, импорт был равен 10,712 млрд. долларов. В целом за 2013 год из Азербайджана было экспортировано 2 111 наименований, импортировано - 6 159 наименований товаров. Положительное сальдо товарооборота составило 13,263 млрд. долларов.