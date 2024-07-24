Внешнеторговый оборот Азербайджана за I полугодие превысил 21,7 млрд долларов

В январе-июне текущего года объем льгот по уплате таможенных пошлин в импорте Азербайджана составил 5 млрд 257,8 млн долларов США (59,3%), а объем льгот по НДС - 2 млрд 714 млн долларов США (30,6%).

В январе-июне текущего года объем льгот по уплате таможенных пошлин в импорте Азербайджана составил 5 млрд 257,8 млн долларов США (59,3%), а объем льгот по НДС - 2 млрд 714 млн долларов США (30,6%).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

Внешнеторговый оборот Азербайджана за этот период составил 21 млрд 768,2 млн долларов США.

Отмечается, что 8 млрд 867,2 млн долларов США (747,8 млн долларов США немонетарного золота) или 40,7% торгового оборота составили импортированные в Азербайджан товары, а 12 млрд 901 млн долларов США или 59,3% - экспортированные из страны товары.

В результате образовалось положительное сальдо в размере 4 млрд 33,8 млн долларов США.

Объем импорта в январе-июне этого года увеличился на 668,9 млн долларов США или на 8,2% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Однако в отчетный период также значительно вырос объем импорта немонетарного золота, которое в соответствии с законодательством освобождается от таможенных платежей.

В январе-июне этого года объем импорта без учета немонетарного золота составил 8 млрд 119,4 млн долларов США, что на 1% меньше по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.