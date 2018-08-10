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    Внешнеторговый оборот Азербайджана увеличился на 57%

    Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ В январе-июле этого года Азербайджан осуществил с зарубежными странами торговые операции на 16,525 млрд долларов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 57% превышает показатель прошлого года.

    На долю экспорта пришлось 10,748 млрд, импорта - 5,776 млрд долларов общего товарооборота за 7 месяцев. За год экспорт увеличился на 74,7%, импорт - на 32,2%.

    В итоге сложилось положительное сальдо внешнеторгового оборота в размере 4,972 млрд долларов, что в 2,8 раза больше, чем в прошлом году.

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