Внешнеторговый оборот Азербайджана увеличился на 57%

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ В январе-июле этого года Азербайджан осуществил с зарубежными странами торговые операции на 16,525 млрд долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 57% превышает показатель прошлого года.

На долю экспорта пришлось 10,748 млрд, импорта - 5,776 млрд долларов общего товарооборота за 7 месяцев. За год экспорт увеличился на 74,7%, импорт - на 32,2%.

В итоге сложилось положительное сальдо внешнеторгового оборота в размере 4,972 млрд долларов, что в 2,8 раза больше, чем в прошлом году.