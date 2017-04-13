Внешнеторговый оборот Азербайджана увеличился на 15%

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ В январе-марте текущего года Азербайджан совершил торговые операции с зарубежными странами на 4,119 млрд долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 15,3% больше аналогичного периода 2016 года.

За отчетный период объем операций экспорта в годовом сравнении повысился на 49,2% - до 2,606 млрд долларов, операций импорта сократился на 17,1% - до 1,513 млрд долларов.

В итоге по внешнеторговым операциям сложилось положительное сальдо в размере 1,094 млрд долларов. Напомним, что в прошлом году положительное сальдо внешнеторговых операций составило 78 млн долларов.