​Внешнеторговый оборот Азербайджана со странами СНГ сократился

Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ В январе-апреле 2015 года товарооборот Азербайджана со странами СНГ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 6,33% и составил 858,2 млн. долларов США.

Как сообщили Report в Государственном таможенном комитете, за указанный период экспорт сократился на 43,4% и составил 126,1 млн. долларов, импорт вырос на 5,58% и составил 732,1 млн. долларов. Экспорт в страны СНГ составил 2,95%, импорт - 21,51% от совокупного объема экспорта.

Среди операций со странами СНГ на долю Российской Федерации приходится 103,1 млн. долларов, или же 81,77% от общего экспорта, а также 545,5 млн. долларов, или же 74,52% от общего импорта. За отчетный период экспорт товаров в Россию сократился на 39,79%, импорт увеличился на 32,13%.

Отметим, что за январь-апрель текущего года объем внешнеторгового оборота Азербайджана по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 22,42% и составил 7,7 млрд. долларов. Из них 3,4 млрд. долларов пришлось на долю импортных операций, 4,3 млрд. долларов - на долю экспортных операций.

За отчетный период объем импорта вырос на 24,46%, экспорт сократился на 40,33%.