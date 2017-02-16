Внешнеторговое сальдо Азербайджана в январе выросло на 66%

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ В январе текущего года Азербайджан совершил торговые операции со 117 зарубежными странами в объеме 1 254 680, 26 тыс. долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 154 795,88 тыс. долларов или 14,07% больше аналогичного периода 2016 года.

За отчетный период объем операций экспорта в годовом сравнении повысился на 147 551,78 тыс. долларов или 22,46% и составил 804 627,99 тыс. долларов, а операций импорта - на 7 244,10 тыс. долларов или 1,64%, составив 450 052,27 тыс. долларов.

В этом году по внешнеторговым операциям сложилось положительное сальдо в размере 354 575,72 тыс. долларов. В годовом сравнении положительное сальдо увеличилось на 140 307,68 тыс. долларов или 65,48%.