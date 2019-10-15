Внешнеторговый оборот Грузии увеличился

В январе-сентябре этого года внешнеторговый оборот Грузии составил 9 млрд 193,7 млн долларов.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в отчете Национального управления статистики страны.

В годовом сравнении внешнеторговый оборот соседней страны повысился на 0,5%.

За 9 месяцев года экспорт Грузии в годовом сравнении вырос на 11,1% - до 2 млрд 719,2 млн долларов, а импорт сократился на 3,3% - до 6 млрд 474,5 млн долларов.

Торговый дефицит составил 3 млрд 755,3 млн долларов, его доля в общем торговом обороте составляет 40,8%.