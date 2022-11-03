Внепродажные доходы резидентов в Карабахе освобождаются от налогообложения на 10 лет

Внепродажные доходы резидентов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана планируется освободить от налогообложения сроком на 10 лет.

Внепродажные доходы резидентов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана планируется освободить от налогообложения сроком на 10 лет.

Как передает Report, это нашло отражение в поправках и дополнениях в Налоговый кодекс.

Согласно поправкам, резиденты на освобожденных от оккупации территориях с 1 января 2023 года и сроком на 10 лет освобождаются от налога на прибыль, имущество, землю и упрощенного налога. Это охватывает впепродажные доходы резидентов от деятельности на этой территории.