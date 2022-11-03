Внепродажные доходы резидентов в Карабахе освобождаются от налогообложения на 10 лет

Внепродажные доходы резидентов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана планируется освободить от налогообложения сроком на 10 лет.
Как передает Report, это нашло отражение в поправках и дополнениях в Налоговый кодекс.
Согласно поправкам, резиденты на освобожденных от оккупации территориях с 1 января 2023 года и сроком на 10 лет освобождаются от налога на прибыль, имущество, землю и упрощенного налога. Это охватывает впепродажные доходы резидентов от деятельности на этой территории.