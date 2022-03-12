Российско-украинская война влияет на рынок стройматериалов Азербайджана – цены растут

Строительный сектор Азербайджана взаимодействует с российским рынком. Безусловно, рост цен и другие последствия, вызванные санкциями против этой страны, скажутся и на строительном рынке Азербайджана.

Строительный сектор Азербайджана тесно связан с российским рынком. Безусловно, рост цен и другие последствия, вызванные санкциями против этой страны, скажутся и на Азербайджане, на рынке стройматериалов.

Вместе с экспертами Report изучил нынешнюю ситуацию, сложившуюся в здесь.

По словам бизнесмена Эльгиза Эйвазова, цены на стройматериалы из России автоматически будут расти, в то же время поднимаются цены на товары турецкого производства:

"Страны взаимосвязаны друг с другом. Если в одной стране растут цены или возникают проблемы с логистикой, это сказывается на соседях. Цены на продукцию из Турции выросли на 15-20%. Этот процесс наблюдается примерно 5-6 дней. Мы, как обычно, будем продавать товары со своей маржой в размере 10% от стоимости продукции. Из России в Азербайджан в основном ввозятся стройматериалы из металла. То есть больше всего подорожает именно эта продукция. Я думаю, что металлические изделия из России заменит местная продукция. А поскольку есть спрос, то и на нее цена поднимется".

Заведующий магазином по продаже металлических изделий Сайяд Насиров подтвердил изменение цен и предположил, что процесс будет устойчивым: "Сырье для действующего в Азербайджане ОАО "Bakı İnşaat Sənaye" ввозится из России, из которого здесь производится готовая продукция. Пока что этот завод не может закупать сырье из России".

С.Насиров сообщил, что цены на металлические изделия выросли на 30-40 манатов за тонну: "Тонна тонких профилей стоит 1 600 манатов, толстых - 1 500 манатов. Стоимость изготовленной в цехе арматуры составляет 940 манатов + НДС (18 %), на заводе - 1 500 манатов + НДС".

Председатель правления ОАО "Bakı İnşaat Sənaye" Рамиз Ахмедов отметил, что пока трудностей нет, но рассматриваются запасные варианты: "За заказы из России мы платили в долларах США. На данный момент предполагается, что торговля будет вестись в рублях, потому что у нас есть и рублевые счета с российскими производителями. Как сложится дальше, пока нельзя точно сказать. Наши специалисты рассматривают различные варианты, проверяют альтернативные рынки. Наблюдается рост цен. Цены на примеси для производства, которые мы приобретаем в Турции, также резко возросли".

Р.Ахмедов отметил, что в настоящее время клиенты испытывают беспокойство из-за доставки строительных материалов в магазины, однако считает, что это временное явление.

Председатель Союза коммерческих юридических лиц Ассоциации производителей стройматериалов Азербайджана Рамиз Исаев сообщил Report, что санкции, введенные западными странами в отношении России, влияют и на торговых партнеров этой страны: "Согласно внешнеторговой статистике Государственного таможенного комитета Азербайджана за январь текущего года, Украина и Россия, как одни из основных торговых партнеров нашей страны, занимают соответственно 3 и 4 места в товарообороте. Несомненно, продолжающаяся в настоящее время война повлияет на этот торговый оборот".

"Продолжающаяся война между Россией и Украиной также негативно скажется на импорте стройматериалов в нашу страну. Однако фактором, влияющим на стоимость импортируемых из России стройматериалов, является не только напряженность между Россией и Украиной. Местные предприниматели импортируют из России и древесину. Распоряжением президента России от 2021 года с 1 января текущего года введен полный запрет на вывоз из этой страны необработанной древесины. Это означает, что местные предприниматели больше не смогут импортировать древесину в виде сырья, а будут импортировать ее в виде конечной продукции (пиломатериалы и т. д.). Это приведет к разнице в себестоимости товара. Таким образом, еще до российско-украинской войны мы стали свидетелями роста цен на импортную древесину", - сказал председатель Союза.

Р.Исаев также отметил, что крупнейшим покупателем российских древесных материалов является Китай, после него Узбекистан, а третьим - Азербайджан: "Китай приобретает 50% экспортируемых из России древесных материалов, Узбекистан и Азербайджан - по 9%. Это очень большой процент.

Одним из факторов, который может повлиять на цены на стройматериалы, является обесценивание рубля. Если принять во внимание, что санкции в отношении России могут повлиять и на экспортные операции страны, то можно сказать, что неизбежно произойдет не удешевление, а, наоборот, подорожание. Россия может ввести лимит или запрет на экспорт стратегически важной продукции, что может привести к сокращению или приостановке производства. С другой стороны различные запреты, наложенные на эту страну, также могут затруднить импорт".

Р.Исаев также отметил, что в нашу страну древесина ввозится не только из России:

"Импорт из России просто преобладает. Альтернативными рынками в этой сфере выступают Украина и Казахстан, хотя импорт древесных материалов из Украины в настоящее время сам по себе является сложной задачей. В таком случае, в качестве последнего альтернативного варианта в этой сфере может выступить казахстанский рынок. В сложившейся ситуации рост цен на стройматериалы, в частности, на импортируемые из России представляется неизбежным. Это в конечном итоге повлияет на себестоимость строительства, что приведет к росту цен и на строительном рынке".