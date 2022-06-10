Влияет ли подорожание запчастей для автомобилей российского производства на азербайджанский рынок?

Автомобили и запчасти, импортируемые в Азербайджан из России, постепенно дорожают. В России, в основном, производятся некоторые модели Hyundai Accent, Opel и Toyota, Renault. Поскольку заводы в России были закрыты, поставки запчастей для этих моделей осущ

Автомобили и запчасти, импортируемые в Азербайджан из России, постепенно дорожают. В России, в основном, производятся некоторые модели Hyundai Accent, Opel и Toyota, Renault. Поскольку заводы в России были закрыты, поставки запчастей для этих моделей осуществлялись из других стран.

Об этом Report заявил представитель Ассоциации автомобильных дилеров Азербайджана (AADA), эксперт по автомобильному рынку Эйюб Алиев, комментируя подорожание автомобилей российского производства и запчастей к ним.

По словам Алиева, известный российский бренд Lada прекратил производство автомобилей для Азербайджана: “Lada прекратила поставки в Азербайджан. Рост цен на запчасти обусловлен не только объективными причинами. Поставщики запчастей идут на искусственное повышение цен. Мы сталкивались с подобным еще во время землетрясения в Японии, когда в страну ввозились запчасти нелегальным путем. Lada всегда входила в топ-5 самых продаваемых автомобилей в Азербайджане. Среди наиболее продаваемых также модели Toyota, Hyundai, Lada, Mercedes-Benz".

Эксперт по запчастям для автомобилей Вюсал Ширмамедов считает, что подорожание автомобилей российского производства и запчастей к ним не скажется на азербайджанском рынке, поскольку в последние 4-5 лет популярность российских автомобилей в Азербайджане падает: "Модели “ВАЗ 21-07”, “ВАЗ 21-06”, Niva, Lada Priora заменяются автомобилями Hyundai, KIA корейского производства. В целом, за последние 4-5 лет на автомобильном рынке растет количество таких автомобилей, как Mercedes-Benz, Hyundai, KIA, Toyota и Ford. Хотя в России производятся запчасти к некоторым корейским моделям автомобилей, азербайджанский рынок запчастей не особо нуждается в российских поставках. Многие необходимые запчасти производятся в братской Турции, и импорт запчастей в Азербайджан постепенно растет”.

Отметим, что, по информации продавцов, запчасти для произведенных в России автомобилей подорожали почти вдвое за последние две недели.