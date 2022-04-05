О нас
Аудио новости

Влияет ли комиссия за обслуживание в платежных терминалах на коммунальные расходы потребителей?

Влияет ли комиссия за обслуживание в платежных терминалах на коммунальные расходы потребителей? С 1 марта в платежных терминалах Азербайджана установлена дополнительная плата за обслуживание.
Бизнес
5 апреля 2022 г. 12:22
Влияет ли комиссия за обслуживание в платежных терминалах на коммунальные расходы потребителей?

С 1 марта в платежных терминалах Азербайджана установлена дополнительная плата за обслуживание.

Как сообщает Report, до сих пор граждане могли сажать на карточные счета в банках до 200 манатов в день без комиссии, теперь же необходимо платить комиссию в размере 1%.

К примеру, Azer-Turk Bank заявил, что отныне за все операции, совершаемые с платежными терминалами, будет взиматься плата за обслуживание в размере 1%.

В Turan Bank сообщили, что за пополнение через терминалы будет начисляться комиссия в размере 0,5% или минимум 1 манат (остальные 0,5% банк оплачивает сам).

Пользователи социальных сетей считают, что внедрение дополнительной платы за услуги в платежных терминалах может косвенно повысить коммунальные услуги, оплачиваемые через терминалы.

Report связался с некоторыми представителями учреждений коммунального обслуживания и связи.

Руководитель пресс-службы ОАО ”Азеришыг“ Вагиф Айдыноглу говорит, что с граждан не будет взиматься дополнительная плата за оплату электроэнергии: “Комиссию за оплату электроэнергии в терминалах будет платить сам ”Азеришыг". Потребители не должны беспокоиться".

Пресс-секретарь ОАО ”Азерсу“ Анар Джабраиллы также отмечает, что компания сама оплачивает комиссию, и нет никаких оснований для беспокойства потребителей.

Руководитель пресс-службы ПО “Азеригаз” Государственной нефтяной компании (SOCAR) Эльданиз Велиев также подтвердил слова своих коллег: "Азеригаз” не просит никаких дополнительных платежей, кроме оплаты природного газа, поставляемого потребителям".

Министерство цифрового развития и транспорта в ответ на запрос Report заявило, что Aztelecom и Bactelecom не планируют взимать дополнительные проценты за оплату услуг телефонной связи и интернета.

Report также связался с компаниями-владельцами платежных терминалов по этому вопросу. Как сообщили в ООО Modenis, владелец сети терминалов E-manat, дополнительная плата за услуги была введена на основе взаимного соглашения с партнерами. В ООО Comtec (Milliön) не прокомментировали этот вопрос.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ödəniş terminallarında əlavə xidmət haqqı kommunal xərcləri artıra bilərmi?

Другие новости из категории

Обсуждено сотрудничество между стартапами Азербайджана и Грузии
ФотоОбсуждено сотрудничество между стартапами Азербайджана и Грузии
5 апреля 2022 г. 11:39
У иранского водителя обнаружены наркотики
ФотоУ иранского водителя обнаружены наркотики
5 апреля 2022 г. 11:36
В Баку строится новый отель
В Баку строится новый отель
5 апреля 2022 г. 09:44
Продукция ABAD предлагается покупателям на платформах Amazon и eBay
Продукция ABAD предлагается покупателям на платформах Amazon и eBay
4 апреля 2022 г. 14:59
В Азербайджане ищут альтернативные рынки для импорта замороженного мяса
В Азербайджане ищут альтернативные рынки для импорта замороженного мяса
4 апреля 2022 г. 14:23
Вложатся ли россияне в недвижимость в Азербайджане?
Вложатся ли россияне в недвижимость в Азербайджане?
4 апреля 2022 г. 13:17
На территории Агдамского промышленного парка создается предприятие с российским участием
На территории Агдамского промышленного парка создается предприятие с российским участием
4 апреля 2022 г. 10:37
В Азербайджане завершена реализация еще одного проекта техпомощи
ФотоВ Азербайджане завершена реализация еще одного проекта техпомощи
1 апреля 2022 г. 15:55
Изменятся ли в Азербайджане цены на обои?
Изменятся ли в Азербайджане цены на обои?
1 апреля 2022 г. 13:12
Доходы Азербайджана от экспорта хурмы снизились на 3%
Доходы Азербайджана от экспорта хурмы снизились на 3%
1 апреля 2022 г. 11:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi