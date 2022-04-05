Влияет ли комиссия за обслуживание в платежных терминалах на коммунальные расходы потребителей?

С 1 марта в платежных терминалах Азербайджана установлена дополнительная плата за обслуживание.

С 1 марта в платежных терминалах Азербайджана установлена дополнительная плата за обслуживание.

Как сообщает Report, до сих пор граждане могли сажать на карточные счета в банках до 200 манатов в день без комиссии, теперь же необходимо платить комиссию в размере 1%.

К примеру, Azer-Turk Bank заявил, что отныне за все операции, совершаемые с платежными терминалами, будет взиматься плата за обслуживание в размере 1%.

В Turan Bank сообщили, что за пополнение через терминалы будет начисляться комиссия в размере 0,5% или минимум 1 манат (остальные 0,5% банк оплачивает сам).

Пользователи социальных сетей считают, что внедрение дополнительной платы за услуги в платежных терминалах может косвенно повысить коммунальные услуги, оплачиваемые через терминалы.

Report связался с некоторыми представителями учреждений коммунального обслуживания и связи.

Руководитель пресс-службы ОАО ”Азеришыг“ Вагиф Айдыноглу говорит, что с граждан не будет взиматься дополнительная плата за оплату электроэнергии: “Комиссию за оплату электроэнергии в терминалах будет платить сам ”Азеришыг". Потребители не должны беспокоиться".

Пресс-секретарь ОАО ”Азерсу“ Анар Джабраиллы также отмечает, что компания сама оплачивает комиссию, и нет никаких оснований для беспокойства потребителей.

Руководитель пресс-службы ПО “Азеригаз” Государственной нефтяной компании (SOCAR) Эльданиз Велиев также подтвердил слова своих коллег: "Азеригаз” не просит никаких дополнительных платежей, кроме оплаты природного газа, поставляемого потребителям".

Министерство цифрового развития и транспорта в ответ на запрос Report заявило, что Aztelecom и Bactelecom не планируют взимать дополнительные проценты за оплату услуг телефонной связи и интернета.

Report также связался с компаниями-владельцами платежных терминалов по этому вопросу. Как сообщили в ООО Modenis, владелец сети терминалов E-manat, дополнительная плата за услуги была введена на основе взаимного соглашения с партнерами. В ООО Comtec (Milliön) не прокомментировали этот вопрос.