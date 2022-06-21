Власти Японии оштрафуют Twitter и Meta, если они не зарегистрируются в стране

Власти Японии оштрафуют иностранные IT-компании, в том числе Twitter и Meta, если они не зарегистрируют соответствующим образом юридическое лицо на территории страны.

Власти Японии оштрафуют иностранные IT-компании, в том числе Twitter и Meta, если они не зарегистрируют соответствующим образом юридическое лицо на территории страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила во вторник газета Nikkei.

Японские власти в марте и июне обратились в общей сложности к 48 IT-компаниям с требованием зарегистрировать в стране полноценное юридическое лицо. Требование предъявляется организациям, которые ведут бизнес в стране на постоянное основе. Это упрощает юридические процедуры в случае нарушения прав пользователей.

Однако многие технологические компании считают, что, поскольку они лишь предоставляют услуги через интернет, им достаточно отдельного юрлица, отвечающего за маркетинговые операции. Как пишет издание, компании не спешат проходить процедуру регистрации, опасаясь увеличения налогового бремени. При этом штраф составляет лишь 1 млн иен (около 7,4 тыс долларов США).

По данным властей, несколько из этих 48 компаний прошли процедуру регистрации. Однако ни Twitter, ни Meta не сделали этого к 15 июня, они также воздержались от комментариев, пишет Nikkei.