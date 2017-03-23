Власти Ставрополья планируют укрепить сотрудничество с Азербайджаном

Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ Ставропольский край Росси в 2017 году планирует укрепить торгово-экономическое сотрудничество с Италией, Грецией, Азербайджаном и Болгарией.

Как передает Report, об этом сообщил вице-премьер краевого правительства Андрей Мурга на заседании коллегии краевого Минэкономразвития в среду.

"В сентябре у нас пройдет российско-азербайджанский форум. Думаю, это поспособствует росту товарооборота между странами", - сказал А.Мурга.

Он уточнил, что в 2016 году Ставропольский край укрепил сотрудничество с ОАЭ, Китаем и Грецией.

"В частности, к нам в 2016 году приезжали делегации Австрии, Китая и Азербайджана, наши делегации побывали в Белоруссии, Болгарии, Италии, Австрии и Германии", - отметил вице-премьер.