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Власти Швеции запретили Tetra Pak экспорт продукции в Россию

Власти Швеции запретили Tetra Pak экспорт продукции в Россию Национальный совет по вопросам торговли Швеции отказал компании Tetra Pak в просьбе продолжить экспорт своей продукции в Россию.
Бизнес
13 июня 2022 г. 00:14
Власти Швеции запретили Tetra Pak экспорт продукции в Россию

Национальный совет по вопросам торговли Швеции отказал компании Tetra Pak в просьбе продолжить экспорт своей продукции в Россию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета Dagens Nyheter.

В конце мая ряд шведских компаний, включая концерн Tetra Pak, обратились к правительству страны с просьбой найти способ экспортировать продукцию, необходимую для функционирования локализованных в России производств. В частности, Tetra Pak, которая владеет заводом в городе Лобня Московской области, просила шведские власти разрешить экспорт в Россию из гуманитарных соображений, поскольку компания производит "семь из 10 упаковок для молока и соков, используемых в стране".

Кроме того, Tetra Pak допустила, что из-за прекращения экспорта активы компании будут национализированы, что даст России "доступ к технологиям, которых у нее сейчас нет". Таким образом, меры, которые принимает Евросоюз в отношении России, будут иметь обратные последствия.

Национальный совет по вопросам торговли Швеции не согласился с доводами компании, заявив, что экспорт продукции Tetra Pak в Россию нельзя рассматривать с гуманитарной точки зрения.

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