Власти России планируют привлечь в страну 40 млрд долларов зарубежных инвестиций

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Зарубежные инвесторы готовы вложить в российскую экономику около 40 млрд долларов в течение ближайших пяти-семи лет.

Как сообщает Report со ссылкой на Lenta.ru, об этом рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

По его словам, инвестировать готовы около 20 компаний и фондов, в том числе из Китая, Южной Кореи, Катара и Саудовской Аравии.

Основное направление вложений - транспортная инфраструктура: железные и автомобильные дороги, порты и аэропорты. 25% средств пойдет на усовершенствование технологий.