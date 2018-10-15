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    Власти России планируют привлечь в страну 40 млрд долларов зарубежных инвестиций

    Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Зарубежные инвесторы готовы вложить в российскую экономику около 40 млрд долларов в течение ближайших пяти-семи лет.

    Как сообщает Report со ссылкой на Lenta.ru, об этом рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

    По его словам, инвестировать готовы около 20 компаний и фондов, в том числе из Китая, Южной Кореи, Катара и Саудовской Аравии.

    Основное направление вложений - транспортная инфраструктура: железные и автомобильные дороги, порты и аэропорты. 25% средств пойдет на усовершенствование технологий.

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