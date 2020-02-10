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Власти Китая поддержат иностранные компании из-за вспышки коронавируса

Власти Китая поддержат иностранные компании из-за вспышки коронавируса

Китайские власти окажут активную поддержку иностранным компаниям на фоне вспышки в стране пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об  этом сообщил официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн.

"Конкурентные преимущества и привлекательность нашей страны для иностранного капитала не изменились, - сообщил он на брифинге. - Мы собираемся усилить содействие предприятиям с иностранным капиталом, привлечем к этой работе компетентные ведомства и регионы, поможем зарубежным компаниям принять оптимальные контрмеры в ответ на вспышку коронавируса".

По словам представителя, китайская сторона намерена содействовать иностранным компаниям при решении проблем в области инвестиций, в коммерческой и производственной сфере.

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