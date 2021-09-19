Владимирская область РФ поставила в Азербайджан и другие страны свыше 50 тыс. единиц древесины

Предприниматели из Владимирской области России с 10 по 16 сентября 2021 года поставили в Азербайджан, Таджикистан, Литву, Узбекистан и Нидерланды 13 855 единиц изделий из древесины хвойных пород

Предприниматели из Владимирской области России с 10 по 16 сентября 2021 года поставили в Азербайджан, Таджикистан, Литву, Узбекистан и Нидерланды 13 855 единиц изделий из древесины хвойных пород.

Об этом сообщает Report со ссылкой на управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям РФ.

Неделей ранее - с 3 по 9 сентября - из Владимирской области в Азербайджан, Таджикистан, Молдову, Узбекистан, Украину и Румынию было отгружено 38 618 единиц этой же продукции.

Отмечается, что подкарантинная продукция прошла все необходимые исследования в аккредитованных лабораториях. По результатам фитосанитарных экспертиз карантинные организмы не выявлены, вся отгруженная и поступившая продукция соответствует карантинным фитосанитарным требованиям.